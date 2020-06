FIFA 21 también llegará a Switch, aunque será en su versión Legacy Edition

Hoy se llevó a cabo EA Play Live 2020 y, aunque no vimos mucho de EA Sports, se ha revelado que FIFA 21 llegará a Nintendo Switch. Sin embargo, no será la misma versión que pueden encontrar en PlayStation 4, Xbox One y PC, en su lugar, los usuarios de la consola híbrida recibirán una Legacy Edition… otra vez.

Similar a lo que sucedió con FIFA 20, FIFA 21 Legacy Edition es sólo una versión actualizada de la entrega del año pasado, y las únicas grandes diferencias serán cambios estéticos en los menús y un catálogo de jugadores actualizado.

FIFA 21 Legacy Edition llegará a Nintendo Switch el próximo 9 de octubre de 2020, el mismo día que la versión normal de FIFA 21 estará disponible en PS4, Xbox One y PC. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer gameplay de Star Wars: Squadrons. De igual forma, este es el siguiente juego del creador de A Way Out.

Vía: Go Nintendo