Fans llaman a boicot de la serie de The Witcher

Durante el fin de semana, Netflix confirmó que la serie de The Witcher tendrá una cuarta temporada. Sin embargo, Henry Cavill, quien hasta el momento se ha encargado de darle vida a Geralt of Rivia, dejará esta producción, y en su lugar Liam Hemsworth ocupará este puesto. Como usualmente sucede en estos casos, la comunidad reaccionó de forma negativa, y están llamando a un boicot en respuesta.

Por medio de las redes sociales, decenas de fans demostraron su descontento ante la salida de Cavill. Si bien existen aquellos que están dispuestos a darle una oportunidad a Hemsworth, muchos más han llamado a un boicot hasta que Netflix traiga de regreso al actor original de Geralt.

“Boicot a The Witcher, traiga a Henry de vuelta. ¡NO REEMPLACEN A HENRY CAVILL! ¡EL ES GERALT! ¡ÉL CONOCE SU CARÁCTER MÁS QUE NADIE!” “NO LO REEMPLAZEN POR LIAM HEMSWORTH. ¡ESTO ES RIDÍCULO! Boicotearé a The Witcher si realmente lo reemplazan. ¿Cómo puedes reemplazarlo?” “Fans de The Witcher viendo la temporada 4 protagonizada por Liam Hemsworth en lugar de Henry Cavill”.

Fuera de sus mensajes iniciales, ni Cavill ni Hemsworth han hablado sobre la recepción pública que hemos visto en los últimos días. Solo nos queda esperar y ver cómo es que el cambio de actores se verá reflejado en la serie. Al menos por el momento, aún tenemos una temporada junto a Cavill. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, el original juego de The Witcher tendrá un remake.

Nota del Editor:

A diferencia de Cavill, Hemsworth no es tan amado por el internet. Si bien este actor ha demostrado tener un buen calibre, parece que si no juega Warhammer y construye su propia PC, al internet no le interesa, lo cual es decepcionante. Esperemos que a Hemsworth le vaya bien en este papel.

Vía: Twitter