Aunque todo parecía indicar que el día de hoy, 30 de junio, sería revelada la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok, este no ha sido el caso. Ante la falta de información, algunos jugadores comenzaron a realizar una serie de medidas inaceptables para demostrar su inconformidad, ya que una desarrolladora de este juego ha comenzado a recibir fotos de penes como moneda de intercambio por más detalles de este título.

Por medio de su cuenta de Twitter, Estelle Tigani, productora cinematográfica de la secuela, mencionó que ha recibido fotografías de penes por parte de varios usuarios, quienes exigen información sobre God of War Ragnarok. Esto fue lo que comentó al respecto:

Pro tip: sending me dick pics asking for the God of War Ragnarok release date will not, in fact, get me to reveal the release date.

To the people who are doing so, when did that ever work for you?! pic.twitter.com/U6Ea1Emi3X

— Estelle Tigani (@estelletigani) June 30, 2022