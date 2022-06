Después del éxito de Sonic the Hedgehog y su secuela, no es sorpresa escuchar que SEGA tenga planes para llevar algunas de sus propiedades al cine y la televisión. No solo una adaptación de Yakuza ya está en desarrollo, sino que las propiedades de Atlus seguirán este mismo camino.

Por medio de un comunicado para IGN, SEGA ha revelado que ya hay planes para llevar las series de Shin Megami Tensei, Persona y Catherine al cine y televisión. Esto fue lo que mencionó Toru Nakahara, productor de SEGA en las películas de Sonic y otras producciones de live action:

“Los mundos de Atlus están llenos de gran dramatismo, estilo vanguardista y personajes atractivos. Historias como las de la franquicia Persona realmente resuenan entre nuestros fanáticos y vemos una oportunidad de expandir la tradición como nadie ha visto, o jugado, antes. Juntos, Sega y Atlus, están trabajando para dar vida a estas historias y mundos a través de nuevos medios y para nuevas audiencias”.

Lamentablemente, por el momento no tenemos información específica sobre el tipo de adaptaciones que tendrán estas tres propiedades, ni cuándo podrían llegar a la pantalla grande o chica, pero SEGA ya está en pláticas con diversos estudios y productores. Sin embargo, estas son buenas noticias para todos los fans de estas series.

En temas relacionados, la serie de Persona por fin llegará al Switch. De igual forma, más juegos de esta serie están en camino a las consolas de PlayStation.

Nota del Editor:

De estas tres series, la que mejor queda para el cine es Catherine. La historia de un hombre en medio de una relación con tres mujeres, sería perfecta para un largometraje de dos horas. Por su parte, las complejas historias de Shin Megami Tensei y Persona son ideales para la televisión.

Vía: IGN