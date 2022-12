Fans de Dragon Ball: Dokkan Battle se decepcionan de Beast Gohan

Aunque se piense lo contrario, el videojuego de móviles llamado Dragon Ball Z: Dokkan Battle es uno de los más activos a día de hoy, con la adición de personajes importantes al roster de luchadores. Y justamente uno de los guerreros más esperados de la marca se ha sumado a la aplicación, pero no de la manera que estaban esperando los usuarios usuales.

El título es tendencia en los Estados Unidos en redes sociales, y no es por las mejores razones que se pueden esperar. Resulta que el juego ha molestado a los fanáticos con la llegada del esperado Beast Gohan porque el personaje no es jugable como se creía. En lugar de ser un luchador extraíble, la habilidad definitiva se usa como un poder activo.

El marketing de Beast Gohan hizo que pareciera que sería un personaje jugable, pero eso nunca se prometió en ningún momento. Simplemente se sabía que llegaría a Dokkan con Orange Piccolo. Al final del día se cumplió, pero siendo simplemente una habilidad que termina sus efectos al poco tiempo. Dicha decepción se hizo notar en las redes sociales.

Aquí algunos comentarios de fans:

El tamaño de Beast Gohan en este arte representa perfectamente cuánto lo verás en la batalla.

Esa es la mayor cantidad de piedras que he ahorrado en Dokkan antes de que comenzara una celebración y todo fue por Bestia Gohan … ¿cómo se te ocurre esto?

Esperamos 6 meses por “gohan bestia” y Piccoro que son peores que V & T. De hecho, estoy impresionado con lo mal que lo jodieron.

No juego Dokkan en absoluto, e incluso estoy desconcertado por cómo manejaron a Beast Gohan… Eso es simplemente increíble… ¿Cómo puedes sentarte allí y promocionar a este personaje y NO hacerlo jugable…? Comunidad de Dokkan, lo siento por todos ustedes hermano… Massive L en los desarrolladores de Dokkan…

Recuerda que el juego está disponible en iOS y Android.

Nota del editor: A veces pasa que los usuarios confunden un elemento con el otro, pero seamos sinceros y tomemos en cuenta que nunca se afirmó que sería de manera jugable. Tal vez en el futuro los agreguen de forma directa