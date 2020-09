Facebook anuncia Oculus Quest 2. Aquí su precio y fecha de lanzamiento

Después de una pequeña filtración hace un par de días, Facebook ha confirmado que el Oculus Quest 2 tendrá un precio de $299 dólares y estará a la venta el próximo 13 de octubre. El nuevo headset será compatible con Oculus Link, que conecta el Quest a una PC para darle más poder para ejecutar los juegos del Rift y Rift S.

La versión estándar del Oculus Quest 2 contará con una memoria de 64 GB y tendrá un precio de $299 dólares, por otro lado, también habrá una edición de 256 GB que costará $399 dólares. El headset usa un chipset Qualcomm Snapdragon XR2 en lugar del Snapdragon 835 del original, y tiene 6GB de RAM en lugar de 4GB. En cuanto a la resolución de la pantalla, contamos con 1832×1920 píxeles por ojo en lugar de los 1440×1600 píxeles del primer Quest.

Ahora, estos son los juegos que llegarán al Oculus Quest 2 en un futuro:

-Un nevo Assassin’s Creed

-Un nuevo Splinter Cell

-Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

-Jurassic World Aftermath

-Medal of Honor: Above and Beyond

-POPULATION: ONE

-Beat Saber

-Myst

-The Clim 2

-Warhammer 40,000 Battle Sister

-Pistol Whip 2089

-The Walking Dead: Saints & Sinners

-Sniper Elite VR

-Kizuna AI – Touch the Beat!

-Rez Infinite

-Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash!

-Little Witch Academia VR

Esto no es todo, ya que Facebook y Oculus ya están trabajando con más compañías para llevar experiencias AAA a Oculus Quest 2 en un futuro. Recuerda, este dispositivo estará disponible a un precio de $299 y $399 dólares el próximo 13 de octubre.

Vía: Oculus