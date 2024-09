Estudio de Penny’s Big Breakaway sufre despidos

Evening Star, ha anunciado la desafortunada noticia de que ha tenido que reducir su equipo debido a las complicaciones del mercado actual. La compañía ha despedido a seis miembros de su equipo, una decisión difícil pero inevitable, según explicaron sus líderes. Las “condiciones volátiles del mercado” y las “realidades operativas” fueron las principales razones que llevaron a esta medida, según explicó Hunter Bridges, CTO de la compañía.

El cofundador, Christian Whitehead, también expresó su tristeza ante la situación, afirmando que no querían llegar a este punto, pero era una realidad inevitable. Destacó que los empleados que debieron dejar la compañía eran personas talentosas y capacitadas, y alentó a otras empresas a contactarlos para futuras oportunidades laborales.

I have some sad but important news to share. We didn't want to reduce our team size but it is now an unavoidable reality for us. Those leaving are such lovely, well rounded and capable team mates so anyone hiring please reach out https://t.co/QQgSR4oK2e

— Christian Whitehead (@CFWhitehead) September 13, 2024