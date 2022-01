E3 2022 tal vez fue cancelado, pero todavía tenemos otros importantes eventos de videojuegos en lo que resta del año. Uno de estos eventos son los Game Developers Choice Awards 2022, una ceremonia de premiación en donde varios desarrolladores de videojuegos votan por algunos de sus títulos favoritos. El día de hoy ya se dieron a conocer a los nominados para todas sus distintas categorías, y por acá los puedes conocer.

Mejor Audio

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Menciones honoríficas: Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios), It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts), Genesis Noir (Feral Cat Den / Fellow Traveller), Kid A Mnesia: Exhibition (Arbitrarily Good Productions, Namethemachine / Epic Games), Resident Evil Village (Capcom)

Mejor lanzamiento

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Valheim (Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive)

Sable (Shedworks / Raw Fury)

Menciones honoríficas: Genesis Noir (Feral Cat Den / Fellow Traveller), ElecHead (Tsuyomi / NamaTakahashi), Unsighted (Studio Pixel Punk, Humble)

Mejor diseño

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Menciones honoríficas: Resident Evil Village (Capcom), Unpacking (Witch Beam / Humble), Death’s Door (Acid Nerve, Devolver Digital), Loop Hero (Four Quarters, Devolver Digital)

Premio a la innovación

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Menciones honoríficas: Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment), Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji), Loop Hero (Four Quarters, Devolver Digital)

Mejor narrativa

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Honorable Mentions: Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts), Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix), The Forgotten City (Modern Storyteller / Dear Villagers), Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital), Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

Premio al Impacto Social

Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games / Skybound Games)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix)

Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)

Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji)

Menciones honoríficas: Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Mejor Tecnología

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Hitman 3 (IO Interactive)

Menciones honoríficas: Battlefield 2042 (EA DICE / Electronic Arts), Resident Evil Village (Capcom)

Mejor Arte Visual

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Menciones honoríficas: The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive), Resident Evil Village (Capcom), Genesis Noir (Feral Cat Den / Fellow Traveller), Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment), Sable (Shedworks / Raw Fury)

Juego del Año

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Resident Evil Village (Capcom)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Menciones honoríficas: Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios), Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix), Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft), Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji), Death’s Door (Acid Nerve / Devolver Digital)

Cualquier videojuego que haya sido publicado durante el 2021 es elegible para ser nominado. Los nominados y ganadores son elegidos por la Game Developers Choice Awards-specific International Choice Awards Network, una organización compuesta por creadores de todas partes de la industria.

Los ganadores serán anunciados durante la ceremonia de los GDCA el 23 de marzo de este año. Interesantemente, sus organizadores confirman que la edición de este año regresará a un evento presencial.

Nota del editor: Este listado está compuesto por juegos que normalmente han sido nominados para otras premiaciones, así que no hay mucho qué decir sobre eso. Ya veremos qué tanto difieren las opiniones de los desarrolladores con la de los consumidores, aunque tal vez no vaya a haber mucha discrepancia.

Via: GDC