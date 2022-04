Jujutsu Kaisen es considerado uno de los mejores animes de los últimos años. La adaptación de MAPPA nos ha ofrecido una gran mirada a las aventuras protagonizadas por Yuji Itadori y el resto de la clase de primer año de la escuela de brujería de Tokio. Con Jujutsu Kiasen 0 ya en los cines a nivel internacional, y una segunda temporada planeada para 2023, este es el momento correcto para recordar los pasados 24 episodios del anime, y descubrir cuál es el mejor de la primera temporada, todo de acuerdo con IMDb.

5-. Tomorrow (temporada uno, episodio 13) 9.4

El clímax de este arco nos presenta el desenlace de la pelea entre Mahito, uno de los demonios más poderosos que nos ha mostrado el anime, y Yuji y Nanami. No solo la animación es de primer nivel, con la invocación del dominio de Mahito llevándose las palmas en esta ocasión, sino que este capítulo deja en claro que nuestro protagonista no siempre podrá cumplir la promesa que le hizo a su abuelo antes de morir, ya que salvar a todos no es una garantía. Junto a esto, las técnicas de hechicero que demuestran nuestros dos héroes dejan en claro su nivel en comparación con las fuerzas malvadas de este mundo.

4-. To You, Someday (temporada uno, episodio 12) 9.5

A lo largo de este arco, somos introducidos a Yoshino, un estudiante que cuenta con el potencial de ser un gran hechicero. Sin embargo, su relación con Mahito corrompe su visión del mundo, buscando venganza de sus bullies antes que proteger a la comunidad. Afortunadamente, su relación con Yuji lo comienza a redirigirlo por el camino del bien. Sin embargo, esta amistad es corta, ya que el villano en turno se interpone, poniéndole un fin a la vida Yoshino, algo que a Yuji no le agrada. Mientras que el siguiente episodio está enfocado principalmente en la acción, aquí vemos una conclusión emocional, una bastante triste, a lo que vimos desarrollarse en previos capítulos.

3-. Black Flash (temporada uno, episodio 19) 9.5

Después de que el demonio conocido como Hanami se infiltró en la escuela de hechicera mientras un torneo escolar se llevaba a cabo, los estudiantes no pudieron soportar este ataque sorpresa. Afortunadamente, Yuji y Aoi Todo, quienes en ese momento se convirtieron en mejores amigos, logran detener a este villano con una serie de técnicas de gran nivel. No solo el Boogie Woogie de Todo fue manejado de una manera maravillosa en el anime, sino que la técnica de Black Flash de Yuji fue todo un espectáculo visual. Sin duda alguna, este enfrentamiento sí se merece el reconocimiento de mejor pelea que ganó en los previos premios de Crunchyroll.

2-. Accomplices (temporada uno, episodio 24) 9.5

El último episodio de la primera temporada nos presenta a Yuji y Nobara Kugisaki, compañera de primer año, en una pelea contra dos demonios de clase especial, algo que pone en riesgo la vida de nuestros protagonistas. Sin embargo, la resistencia al veneno de Yuji, así como la técnica maldita de Kugisaki resultaron ser perfectos para esta ocasión, demostrando que este dúo está más que listo para dar su vida para proteger al mundo de cualquier villano. Una vez más, la animación es de primer nivel, y la representación de los personajes, especialmente la de Kugisaki, brilla y deja en claro por qué este anime es tan popular.

1-. Nonstandard (temporada uno, episodio 20) 9.7

El final del arco de Goodwill Event no solo nos entrega más de la espectacular pelea entre Hanami , Yuji y Todo, con el poder Boogie Woogie revelado por fin al espectador, sino que la aparición de Gojo para concluir este enfrentamiento, es algo que emocionó a los fans. Hasta el momento, este es el capítulo que mejor encapsula todo lo que representa el anime de Jujutsu Kaisen. Grandes momentos animados. Técnicas sumamente interesantes que son aprovechadas por este medio. Personajes de primer nivel que roban la atención del público. Tomando en consideración los eventos que veremos en la segunda temporada, es más que seguro que estos fundamentos serán expandidos el próximo año.