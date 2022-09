Estos son los juegos presentados en el evento de Xbox dedicado a los indies

El día de hoy se ha llevado a cabo un nuevo ID Xbox Fall Showcase, evento en el que se han mostrado muchos juegos independientes que llegarán dentro de poco tiempo a plataformas de Microsoft. Lo mejor, es que muchos de ellos van a llegar dentro de poco a tiempo a Game Pass, ya sea mediante las consolas o también en la versión dedicada a PC.

Concretamente, se dieron a conocer 15 anuncios de juegos que prometen brillar dentro del terreno de lo independiente, por lo que ya hay fanáticos de algunos de ellos, incluso haciendo las reservas correspondientes.

Aquí la lista con los títulos presentados:

– Amazing Cultivation Simulator – Ya se encuentra disponible en Game Pass

– Big Con – Se lanzará en Game Pass

– Born of Bread – Sin fecha confirmada

– Call of the Wild: The Angler – Ya está disponible

– Cities Skylines: Plazas & Prominades – Ya se encuentra disponible

– Eville – Llegará pronto a Game Pass

– Ghostbusters: Spirits Unleashed – Llegará el 18 de octubre

– Homestead Arcana – Llegará pronto en Game Pass

– Let’s Cook Together 2 – Llegará en Otoño de 2023

– Metal: Hellsinger – Llega mañana a Game Pass

– Moonscars – Se lanza el 27 de septiembre en Game Pass

– Rainbow Billy – Pronto en Game Pass

– Shoulders of Giants – Se lanza en Otoño de 2022

– Song of Iron 2 – Llega en 2023

– Spiderheck – Llega el 22 de septiembre de 2022

– Turnip Boy Robs a Bank – Llegará en 2023 a Game Pass

– Valheim – Se lanza el 29 de septiembre en Game Pass

– Walking Dead – Llegará a Game Pass

– Ynglet – Ya está disponible

– You Suck at Parking – Ya se encuentra en Game Pass

Vale la pena mencionar, que habrá más anuncios de Xbox durante el Tokyo Game Show 2022, por lo que habrá que estar pendientes.

Vía: Xbox