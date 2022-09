Accionistas de Twitter aprueban la compra de Elon Musk

Desde hace meses atrás se mencionó que Elon Musk estaba interesado en adquirir Twitter, esto lo llevó a hacer una oferta por parte de 44,000 millones de dólares, lo que llevó a la empresa a considerar el trato. Y ahora, los accionistas de la compañía le han dado el visto bueno a la decisión, pero al parecer esto podría ser tarde como para concretarse.

Recordemos con claridad que Musk originalmente ofreció comprar Twitter en abril , lo que la compañía aceptó tras considerarlo durante un tiempo algo acortado, esto a pesar de que los accionistas inicialmente intentaron detener la compra. Después hace un par de meses, Musk retiró su oferta de compra de la empresa debido a que no se habían cumplido ciertos estatutos.

El anuncio sobre esta aprobación de la compra se produce cuando Musk y Twitter se encuentran actualmente en una demanda en curso, este mismo comenzará en octubre. Twitter presentó la demanda poco después de que Musk rescindiera su oferta de comprar la compañía, aunque dejó en claro que se puede retirar si al final el trato sigue su curso.

Ante esto, Musk no ha comentado ningún tipo de declaración al respecto, pero es probable que la demanda siga en pie, dado que las cosas en la plataforma con exceso de bots no han cambiado en los últimos meses. Sin duda, en otras circunstancias podrían haber sido favorables, pero por el momento, parece ser que el millonario no está interesado en hacer la adquisición.

Vía: IGN