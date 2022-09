Elon Musk hizo pedazos a la serie de El Señor de los Anillos

La salida de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha sido algo agridulce, puesto que a algunos usuarios les pareció un trabajo sobresaliente, pero a otros una pérdida de tiempo, a tal punto de hacer un review bombing. Y ahora, la figura pública de Twitter, Elon Musk, ha dejado claro que no le gustó para nada la adaptación, haciéndola pedazos prácticamente.

Mediante su cuenta oficial del pajarito azul, hizo comentarios cortos pero certeros, dejando en claro que el propio autor de la obra, Tolkien, se estaría retorciendo en su tumba con el resultado. También, comenta que de repente todos los personajes hombres son cobardes o tontos, dando a entender que el contenido podría ir orillado hacia una parte progresista según sus ojos.

Aquí sus declaraciones textuales:

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice.

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022