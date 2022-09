Elden Ring presenta libros de arte, con todo y fecha de salida

Elden Ring no ha parado de cosechar éxitos desde su salida hace ya bastantes meses atrás, puesto que en poco tiempo se convirtió en uno de los mejores juegos en cuanto a ventas. Y ahora, se confirma que su universo sigue expandiéndose en mercancía, concretamente se confirmó la salida de dos libros de artes enfocados a tan singular juego.

Los dos libros saldrán a la venta en japón el próximo 30 de noviembre, contando cada uno con aproximadamente 400 páginas, mismas que nos mostrarán bocetos y demás cuestiones relacionadas al arte del título. Su precio tendrá el equivalente a los 35 dólares, y vale la pena mencionar, que en Amazon de Japón ya se pueden apartar de forma oficial.

Two official art books of ELDEN RING will be released. The release date is November 30. https://t.co/ltg2wy2Dda

The total number of items introduced in the book will be over 800!#ELDENRING

日本語版はこちらhttps://t.co/F5c93WVeFJ pic.twitter.com/thdA5uWaq2

— ファミ通.com (@famitsu) September 2, 2022