Jugadores descubren cómo jugar Halo Infinite cooperativo en pantalla dividida

Algo que le dolió bastante a los jugadores de Halo Infinite, fue la confirmación de que se cancelaba oficialmente la campaña cooperativa de pantalla dividida para este shooter en primera persona. No obstante, los jugadores han encontrado la manera de enmendar esto con sus propias manos, esto gracias a un fallo detectado en el menú principal del mismo.

Según lo informado, el usuario conocido como @Zeny_IC en Twitter descubrió que los jugadores de Xbox Series X/S pueden usar esta falla para agregar tres jugadores cooperativos locales. Para eso creó un video tutorial que se puede apreciar ni más ni menos que en @HaloCreation, ante esto los pasos deberían ser sencillos de seguir para los usuarios.

Follow-up on this, here's a quick tutorial on how to play #HaloInfinite Splitscreen Coop using a menu glitch found by @Zeny_IC!

(Kinda low effort, but it's 2AM, I'm tired, and it does contain everything you need to know to DIY! 😆) https://t.co/I1Cxx7YXqk pic.twitter.com/x0VAYW2tUh

— Halo Création (@HaloCreation) September 3, 2022