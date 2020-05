Éstos son los colores alternativos de Goku Ultra Instinto en FighterZ

Bandai Namco y ArcSys nos sorprendieron a todos este año al anunciar la llegada de un tercer lote de personajes descargables para Dragon Ball FighterZ como parte del FighterZ Pass 3. Entre estos peleadores se encuentra Kefla, la cual ya está disponible, y Goku Ultra Instinto, que debutará en unas cuantas semanas y así lucen sus colores alternativos.

Only just seen this; Ultra Instinct Goku alt colours, lobby avatar and emote. Dude, that fucking End of Z Goku is looking dope. We boutta body some fools on May 22nd. Let’s go. pic.twitter.com/1MqwtSuTke

— Lea Le-Tekro | #JoyconBoyzForLife (@StrwbySunryze) May 8, 2020