Éstos podrían ser los juegos de Xbox Games with Gold para noviembre

El Xbox Series X y Series S ya están listos para debutar en menos de un mes, y evidentemente los fans ya están muy emocionados por probar ambas consolas por sí mismos. Aunque habrá muchos grandes juegos para disfrutar durante sus lanzamientos, también hay duda sobre los títulos de Xbox Games with Gold que podrían llegar el siguiente mes.

Como seguro te habrás dado cuenta, Xbox Games with Gold ha estado ofreciendo juegos un tanto decepcionantes últimamente, por lo cual sería la oportunidad perfecta para que Microsoft se redima con el Series X y Series S. En particular, Gears Tactics y The Falconeer son dos de los juegos que podrían llegar al servicio durante noviembre.

Tras haber llegado primero a PC, Gears Tactics finalmente llegará a Xbox One, Series X y Series S el próximo mes. Debido al retraso de Halo Infinite, la alineación de exclusivas para estas nuevas consolas se queda un poco corta, así que una gran manera de remediarlo sería con este nuevo título de estrategia.

Por otra parte, The Falconeer es otro juego que también debutará para las nuevas consolas, y también estará disponible en Xbox One. A pesar de ser un lanzamiento mucho más pequeño, Microsoft ciertamente le tiene fe al proyecto y sería un gran acompañante para otro lanzamiento importante AAA, como lo es Gears Tactics.

Via: ComicBook