Estos‌ ‌son‌ ‌los‌ ‌horarios‌ ‌para‌ ‌TGS‌ ‌2021‌ ‌

Con Gamescom 2021 ya en el pasado, la industria se está preparando para uno de los eventos más grandes del medio. A un mes de Tokyo Game Show 2021, los organizadores por fin han compartido un calendario que confirma la presencia de compañías como Xbox, Capcom y más en esta celebración japonesa.

Tokyo Game Show 2021 se llevará a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre. A continuación te compartimos la lista completa de los eventos planeados hasta el momento, los horarios se encuentran en la hora de la Ciudad de México:

Día 1 – jueves 30 de septiembre de 2021

-8:00 PM a 8:50 PM (29 de septiembre): Apertura

-9:00 PM a 9:50 PM (29 de septiembre): Keynote: Siempre tendremos juegos.

-10:00 PM a 10:50 PM (29 de septiembre): Gamera Game (Guerreros del Nilo 2)

-11:00 PM a 11:50 PM (29 de septiembre): SNK (The King of Fighters XV)

-2:00 AM a 2:50 AM: SK Telecom

-3:00 AM a 3:50 AM: Team Madness Games (¡Es la hora de comer!)

-4:00 AM a 4:50 AM: Microsoft – Xbox Tokyo Game Show Showcase 2021

-5:00 AM a 5:50 AM: Konami (Yu-Gi-Oh! Master Duel)

-6:00 AM a 6:50 AM: Spike Chunsoft (Danganronpa Decadence y Dying Light 2)

-7:00 AM a 7:50 AM: Editorial D3

-8:00 AM a 8:50 AM: Capcom

-9:00 AM a 9:50 AM: Juegos Izanagi (Yurukill: The Calumniation Games)

Día 2 – viernes 1 de octubre de 2021

-8:00 PM a 8:50 PM (30 de septiembre): Organizador del evento presentado por IGN

-9:00 PM a 10:50 PM (30 de septiembre): Sense of Wonder Night 2021 (exhibición de juegos independientes)

-2:00 AM a 2:50 AM: NTT e-Sports

-3:00 AM a 3:50 AM: Happinet

-4:00 AM a 4:50 AM: 505 Juegos

-5:00 AM a 5:50 AM: Square Enix

-6:00 AM a 6:50 AM: Bandai Namco (The Idolmaster: Starlit Season)

-7:00 AM a 7:50 AM: Level 5

-8:00 AM a 8:50 AM: Sega y Atlus

Día 3 – sábado 2 de octubre de 2021

-7:00 PM a 7:50 PM (1 de octubre): Evento organizador presentado por Famitsu

-8:00 PM a 9:50 PM (1 de octubre): Happinet

-10:00 PM a 11:50 PM (1 de octubre): Tencent Games (Saint Seiya: Awakening, Alchemy Stars y Manasis Refrain)

-10:00 PM a 12:00 AM (1 de octubre): Japan Game Awards 2021 – División amateur

-12:00 AM a 1:50 AM Juegos de Lilith (Warpath)

-2:00 AM a 2:50 AM Entretenimiento en línea GungHo

-4:00 AM a 5:50 AM: Japan Game Awards 2021 – División Juego del año

-6:00 AM a 7:50 AM: Koei Tecmo (Ambición de Nobunaga: Shinsei, Dynasty Warriors 9: Empires, Blue Reflection: Second Light y un título desconocido)

-8:00 AM a 8:50 AM: Konami (Cuarto corazón de Tokimeki Memorial Girl’s Side)

-9:00 AM a 9:50 AM: Juegos DMM

Día 4 – domingo 3 de octubre de 2021

-8:00 PM a 8:50 PM (2 de octubre): Evento organizador

-9:00 PM a 10:50 PM (2 de octubre): Juego S

-10:00 PM a 10:50 PM (2 de octubre): Escuela de Electrónica de Japón

-11:00 PM a 11:50 PM (2 de octubre): El sistema de arco funciona

-11:00 PM (2 de octubre): a 1:00 AM: Japan Game Awards 2021 – División U18

-1:00 AM a 1:50 AM:110 Industrias (Se buscan: muertos, el rojo va más rápido y la venganza es mía)

-2:00 AM a 2:50 AM: NCSOFT (Linaje W)

-3:00 AM a 3:50 AM: Entretenimiento en línea GungHo

-4:00 AM a 4:50 AM: Ubisoft

-5:00 AM a 5:50 AM: AK Carreras

-6:00 AM a 6:50 AM: Wright Flyer Studios (Heaven Burns Red)

-7:00 AM a 7:50 AM: miHoYo (Impacto de Genshin)

-8:00 AM a 8:50 AM: dedo

-9:00 AM a 9:50 AM: Gran saga

Vía: TGS 2021