El año pasado te platicamos sobre la llegada de Van Gogh Alive a México. Se trata de una exposición interactiva con algunas de las obras más reconocidas de este icónico pintor y artista. Si todavía no has tenido oportunidad de asistir, entonces te sugerimos echarle un vistazo a este artículo en donde encontrarás algunos datos curiosos sobre el propio Van Gogh.

Si bien es cierto que en la actualidad Van Gogh es uno de lis pintores más reconocidos y valorados, esto no siempre fue así. Durante el siglo XIX, la gente de ese entonces en realidad no mostraba ningún tipo de aprecio hacia sus pinturas, ya que no era el tipo de arte que se acostumbraba en ese entonces. Inclusive falleció creyendo que jamás se convertiría en alguien importante.

Curiosamente, Van Gogh no fue el primer ‘Vincent‘ de su familia. Un año antes de su nacimiento, sus padres tuvieron otro bebé con este mismo nombre, pero desafortunadamente falleció durante el parto.

Y hablando de hermanos, Van Gogh también tuvo cinco: Anna, Theo, Willemina, Elisabeth y Cor. De todos ellos, el pintor siempre mantuvo una muy buena relación con Theo, de hecho, 621 de las 820 cartas descubiertas hasta la fecha iban dirigidas a él. Fue gracias a Theo que Van Gogh decidió convertirse en artista profesional, puesto que en estas cartas siempre venía algún tipo de dibujo o ilustración y su hermano le sugirió dedicarse a esto.

Van Gogh también fue alguien que mantuvo una extensa vida amorosa. Por allá de 1881, el artista se regresó a casa de sus padres en donde terminó enamorándose de su prima Kee Vos, pero no era correspondido. Un año más tarde conoció a Sien Hoornik, quien eventualmente se convirtió en su modelo y amante también. Sus familiares nunca aprobaron esta relación puesto que Sien era una prostituta, además de que tenía una hija de cinco años y estaba embarazada. Van Gogh terminó por romper esta relación.

Las obras de Van Gogh siempre han destacado por sus vívidos colores, pero esto no siempre fue así. Cuando apenas estaba empezando, Van Gogh normalmente utilizaba colores oscuros. Cuando se mudó a París en 1886, Van Gogh tuvo oportunidad de conocer a muchos importantes artistas de la época, y fue gracias a sus influencias que cambió su estilo artístico a uno más colorido.

Además de lo mencionado anteriormente, Van Gogh también fue influenciado por las impresiones en madera japonesa. Incluso creó sus propias copias con un estilo único de grabados de Hiroshige, Kesai Eisen y algunos otros.

Quizás uno de los elementos más características de Van Gogh es su oreja cortada. Hasta la fecha no se sabe con certeza el por qué , pero hay una teoría que podría explicarlo. Sucede que Van Gogh construyó la Casa Amarilla en Arles, un espacio dedicado exclusivamente para artistas. Aquí vivió con Paul Gauguin, otro famoso pintor de la época.

En las cartas que escribía para su hermano, Van Gogh explicó que frecuentemente se peleaba con Gauguin, y que muchas de estas discusiones incluso terminaban en enfrentamientos físicos. Parece que fue el propio Gauguin quien terminó hiriendo a Van Gogh, pero esto no ha sido verificado al cien por ciento.

La obra que acabas de ver se llama ‘Almendra en flor‘, y es una de las pinturas más reconocidas de Van Gogh. Esta pintura es resultado del nacimiento de su sobrino por allá de 1890. Van Gogh recibió una carta por parte de su hermano informándole sobre este asunto, así que decidió pintarle algo en su honor.

A lo largo de su vida, Van Gogh sufrió de muchos trastornos mentales. De hecho estuvo en el hospital psiquiátrico Saint-Paul-de-Mausole en Saint-Rémy. Un año más tarde se mudó a Auvers, un poblado cerca de París. Fue aquí donde el 29 de julio de 1890, Van Gogh se dirigió hacia un campo de trigo y se disparó una vez en el pecho. Dos días más tarde perdió la vida. Interesantemente, nunca se encontró el arma que utilizó para dispararse y hay sospechas de que en realidad pudo haber sido asesinado.

Via: Chilango