Ésto es lo que llegará en el futuro a Resident Evil Resistance

Capcom ha detallado lo que puedes esperar en el futuro de Resident Evil Resistance, el apartado multijugador que venía incluido con Resident Evil 3 Remake, y la verdad es que no hay mucho que ver aquí. No sabemos si sus desarrolladores quieren mantenerlo todo muy bien guardado, o si realmente no tienen idea de qué agregar.

Tal y como puedes ver en la imagen de aquí arriba, los jugadores podrán utilizar a Jill Valentine como otro sobreviviente para escapar las garras del Mastermind. Ya sabíamos que este personaje se uniría al multijugador, y más allá de eso, no hay mucho de qué hablar. Otro personaje jugable llegará el siguiente mes, y podemos asumir que se trata de Nikolai en el lado del Mastermind, mientras que junio está “en construcción” y más actualizaciones llegarán después de julio.

Recuerda que ya puedes consultar nuestra reseña escrita o en video de Resident Evil 3 Remake.

Fuente: Capcom