Después de 20 capítulos, el anime de Dragon Ball Daima llegará a su fin el próximo 28 de febrero, es decir, en solo dos días. De esta forma, muchos tienen altas expectativas de esta conclusión, especialmente considerando que esta obra ha canonizado múltiples elementos que estaban fuera de este mundo. Ahora, por fin sabemos cuál será el nombre oficial del último capítulo de Dragon Ball Daima.

Por medio de adelantos, Toei Animation ha confirmado que el último capítulo de Dragon Ball Daima llevará el nombre de “Zenkai”. Para aquellos que no estén familiarizados con este término, “Zenkai”, también conocido como el poder saiyano, es una habilidad que aumenta el poder del guerrero que lo use. Ya hemos visto a Goku y a Vegeta emplear este incremento de fuerza en múltiples ocasiones en el pasado, y parece que esto jugará un papel importante en la conclusión del anime.

Considerando que la batalla sigue en marcha, es muy probable que gran parte del último capítulo de Dragon Ball Daima esté enfocado en la acción, con solo una pequeña porción dedicada a despedirse de los nuevos personajes que conocimos en este mundo. De igual forma, se desconoce qué sucederá con Goku y compañía después de estos eventos.

Algunos fans esperan que los arcos de Moro y Granolah de Dragon Ball Super por fin sean adaptados al anime, pero por el momento no hay una garantía. De igual forma, es probable que un anime original no sea algo que vemos tan pronto, especialmente considerando que Akira Toriyama no está para ayudar en esta producción.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el mundo de Dragon Ball en un futuro. Recuerda, el final de Daima estará disponible el próximo 28 de febrero. En temas relacionados, así luce Vegeta adulto en Super Saiyajin Fase 3. De igual forma, te decimos qué se puede considerar canon en Dragon Ball.

Vía: GameRant