Estados Unidos lanza demanda contra Adobe

Desde hace algunos años la compañía Adobe descubrió que salía mucho más rentable cobrar a la gente por usas sus herramientas a manera de renta mensual, y eso los llevó a olvidar las licencias de por vida para tener el modelo de negocios que sorprendentemente los mantiene con vida. Sin embargo, acaban de establecer nuevas reglas que acaban de colmar la paciencia de los Estados Unidos, y ese problema ha hecho que la gente no se quede con los brazos cruzados y arremetan a la empresa de software en forma de demanda.

Lo que se alega en la declaración, es que se está engañando a los usuarios, dado que cuando pagan una de las membresías a Creative o cualquiera de los programas no establecen que si hacen una cancelación se les hará el cobro de una multa por quitar la membresía antes de haber cumplido un año. Y es que la cifra por querer ya no usar los servicios asciende a cientos de dólares, por que sería una forma de querer retener a los clientes aunque ya no tengan la necesidad de emplear los programas en sus computadoras

El organismo regulador menciona que Adobe está invitando a los usuarios a pagar por un plan anual pero sin dejarles claro que tienen en las clausulas dicha multa por cancelar antes de cumplir el año pagando, dejando a los usuarios sin otra opción que seguir pagando o desembolsar la infracción. Esto no ha pasado desapercibido, por lo que buscan que la compañía haga modificaciones y ahora las deje claras a los usuarios.

Acá parte de su demanda:

Durante la inscripción, Adobe oculta los términos materiales de su plan anual, de pago mensual, en letra pequeña y detrás de cuadros de texto e hipervínculos opcionales, proporcionando anotaciones diseñadas para pasar desapercibidas y que la mayoría de los consumidores nunca ven. Luego, Adobe disuade las cancelaciones empleando un proceso oneroso y complicado. Como parte de este procedimiento, Adobe tiende una emboscada a los suscriptores cuando intentan cancelar, por medio de una tarifa de cancelación anticipada previamente oculta. A través de estas prácticas, Adobe ha violado leyes federales diseñadas para proteger a los consumidores.

Incluso, en la declaración la FTC menciona que hay clientes que presuntamente hablaron con servicio al cliente para cancelar, pero hicieron caso omiso y siguieren cobrando la tarifa, algo que también es parte de sus clausulas supuestamente engañosas. Aquí lo mencionado:

Cuando los consumidores se comunican con el servicio de atención al cliente de Adobe para cancelar, encuentran resistencia y demoras por parte de sus representantes. También experimentan otros obstáculos, como llamadas y chats interrumpidos y transferencias múltiples. Algunos consumidores que pensaron que habían cancelado exitosamente su suscripción informaron que la compañía continuó cobrándoles hasta descubrir los cargos en los resúmenes de sus tarjetas de crédito.

Las autoridades estadounidenses afirman que las prácticas de Adobe infringen la ley ROSCA (Restore Online Shoppers’ Confidence Act). La FTC y el Departamento de Justicia solicitan a un tribunal de distrito en California que emita una sentencia contra los acusados y les imponga una sanción económica. Asimismo, buscan obtener una orden judicial permanente para prevenir futuras infracciones a la normativa.

Vía: FTC

Nota del autor: Definitivamente no será un buen año para Adobe, pero eso se ganan por no dejar pagar accesos de por vida como en antaño, pues era mejor dejarlo así y cobrar por las actualizaciones importantes a la gente. Se hubieran ahorrado muchos inconvenientes.