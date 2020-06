Ésta sería la ubicación real de la casa de Goku y su familia

No es secreto que Dragon Ball cuenta con una gran inspiración en la cultura china, específicamente en el libro Viaje al Oeste de Wu Cheng’en. Sin embargo, las referencias no terminan aquí, ya que la Montaña Paoz, lugar en donde viven Goku y su familia, está basado en una región real de China.

La Montaña Paoz parece un lugar atrapado entre tiempos. Aunque es una zona tranquila, también es habitada por peces gigantes, dinosaurios y feroces animales de tamaños irreales. Ahora, aunque esto sea un trabajo de ficción, Akira Toriyama sí tomó inspiración en una zona en específico de China para crear este mágico lugar.

De acuerdo con Derek Padula, autor de los libros Dragon Ball Culture e It’s Over 9000:

Gokū's home is located on Paozu-yama ('Stuffed Buns Mountain'). Paozu is the Japanese pronunciation for a Chinese style of stuffed bun filled with meat or vegetables. I argue Paozu-yama's appearance is inspired by Guìlín, China's famous karst mountains. #DragonBallCultureDaily pic.twitter.com/Obp9OxlCqe

