Espectacular ilustración de Pedro Pascal como Joel ha cautivado a Neil Druckmann

La semana pasada se reveló que Pedro Pascal le dará vida a Joel en la serie de The Last of Us para HBO, un movimiento que emocionó a muchas personas, entre ellos, a algunos artistas. De esta forma, hemos visto varias ilustraciones que nos muestran como se podrá ver el actor de Game of Thrones y The Mandalorian en el nuevo papel, llamando la atención de Neil Druckmann, director de esta serie de Naughty Dog.

Recientemente, el artista conocido como Andrea C. White publicó una ilustración en donde podemos ver a Pascal en el papel de Joel. Esto no es solo photoshop, sino una obra de arte creada desde cero. De esta forma, Druckmann no dudo en compartir este gran trabajo en sus redes sociales, en donde más personas han tenido la oportunidad de apreciar el trabajo de White.

Pedro Pascal no será el único actor de Game of Thrones en la serie de HBO, ya que Bella Ramsey, quien le dio vida a Lyanna Mormont, será la encargada de interpretar a Ellie en la serie de The Last of Us. En temas relacionados, así reaccionó Naughty Dog a las recientes noticias del show. De igual forma, otro fan nos muestra cómo se verían estos actores en sus nuevos papeles.

Vía: Andrea C. White