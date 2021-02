La trilogía de Star Wars dirigida por Rian Johnson sigue en desarrollo

Aunque el futuro de Star Wars parece estar en Disney+, recientemente se confirmó que la trilogía de películas a cargo de Rian Johnson, quien dirigió The Last Jedi, siguen en marcha. Recordemos que esta serie de cintas fue anunciada por primera vez en 2017, y desde entonces no hemos escuchado algo sustancial sobre este proyecto.

Recientemente, Johnson tuvo una entrevista con Sariah Wilson, autora de libros, quien en su cuenta de Twitter confirmó que la trilogía de este director sigue en marcha, pero por el momento no hay información sobre la historia o fecha de estreno. De igual forma, se mencionó que Johnson actualmente tiene compromisos con otros proyectos, por lo que su colaboración con Lucasfilm aún está lejos de concretarse.

Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.

