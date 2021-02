Así podría verse Pedro Pascal como Joel en la serie de The Last of Us

Después de mucho tiempo de silencio, finalmente se confirmó que Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los responsables de interpretar a Joel y Ellie respectivamente en la serie de The Last of Us por parte de HBO. En general, parece que el público recibió de muy buena manera la noticia de ambos actores y aunque seguramente todavía falta mucho tiempo para verlos caracterizados, algunos fans ya nos han dado una mejor idea de cómo podrían verse.

A través de redes sociales y foros de videojuegos, los usuarios han empezado a reemplazar el rostro del modelo original de Joel por el de Pascal en los videojuegos y así es como se ve:

Por otra parte, fans ya imaginan cómo se verían Ramsey y Pascal como los personajes de los juegos y acá te compartimos dos imágenes para que te des una mejor idea:

A pesar de estar basada en el primer juego de The Last of Us, la serie de HBO contará una historia totalmente original que nos revelará detalles nunca antes vistos en la obra original de Naughty Dog.

Fuente: Reddit