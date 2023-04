Recientemente, se ha informado que el espacio requerido para instalar el esperado videojuego Star Wars Jedi: Survivor ha aumentado de 130GB a 155GB. Esto ha causado molestia entre algunos jugadores que se preguntan por qué se ha producido este aumento en el espacio de almacenamiento necesario para el juego.

Star Wars Jedi: Survivor’s install size has increased from 130GB to 155GB. pic.twitter.com/d0VBLgf1n1

