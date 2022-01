¡Es oficial! Crysis 4 es toda una realidad

Después de años de ausencia, la serie de Crysis regresó a la industria gracias a las remasterizaciones de las tres entregas de las series. Esto no solo alegró a los fans, sino que los lanzamientos dieron pie a una serie de rumores de una posible cuarto título. Bueno, los sueños de los jugadores se han cumplido, ya que Crysis 4 es toda una realidad.

Lo que comenzó un tweet publicado antes de tiempo en la cuenta oficial de Crysis de China, se ha confirmado de manera oficial por parte de los desarrolladores de esta serie. Junto a este anuncio, se compartió un pequeño teaser en donde podemos ver al número cuatro en pantalla.

It's time to join the journey and be the hero.

A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5

— Crytek (@Crytek) January 26, 2022