Epic Games responde a una demanda colectiva de Fortnite pagando en V-Bucks

Los jugadores de Fortnite y Rocket League que adquirieron una loot box recibirán una cantidad de mil monedas en sus respectivos juegos. Este movimiento se produce como parte de un acuerdo de una demanda colectiva preliminar con respecto a las infames cajas de botín.

De acuerdo con un reporte de The Verge, esta acción es una respuesta a una demanda colectiva en el Tribunal Superior de Carolina del Norte, que aún no se ha resuelto oficialmente. Como recordarán, hasta hace dos años, Fortnite: Save the World y Rocket League ofrecían loot boxes con contenido aleatorio. Esto cambió a principios de 2019. Sin embargo, esto no detuvo a un grupo de personas de demandar a Epic Games, los cuales alegan que sufrieron daños legales adicionales por las cajas de botín de los juegos.

SI bien esta demanda y las acciones que está tomando Epic Games solo están dirigidas a los jugadores de Estados Unidos, la compañía ha mencionado que todos los jugadores que adquirieron una de estas loot boxes, podrán obtener mil V-Bucks en Fortnite y/o mil créditos en Rocket League, esto sin importar la región procedente, es decir, esta indemnización es válida en todo el mundo. Esto fue lo que comentó Jeffrey Jacobson, representante legal de Epic en el caso, al respecto:

“Por una parte, esto es lo correcto por hacer, y tenemos una opinión muy tajante acerca de las cajas de botín aleatorias. Y por otro lado, estamos muy contentos con el acuerdo. Esperamos que nuestros jugadores concuerden con nosotros”.

De igual forma, Epic Games dispondrá de $26.4 millones de dólares como parte del acuerdo para compensaciones adicionales no recogidas en primera instancia dentro de la demanda. En total, 6.4 millones de jugadores de Fortnite y 2.9 millones usuarios de Rocket League serán indemnizados a partir del día de hoy, 23 de febrero de 2021.

Vía: The Verge