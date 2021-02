Marvel’s Avengers: éstas son las novedades que incluirá la versión de PS5

Después de haber sido retrasada el año pasado, la versión next-gen de Marvel’s Avengers finalmente llegará a nuestras manos el próximo 18 de marzo. Anteriormente, sus desarrolladores ya nos habían dicho lo que podíamos esperar de esta edición mejorada, pero ahora han explicado exactamente qué mejorará.

A través de Twitter, la cuenta oficial del juego compartió una publicación en la cual comparan la versión de PS4 y PS5 lado a lado, esto con la finalidad de que los jugadores entiendan más fácilmente las ventajas que incluirá la nueva versión del juego.

Take a look at the features and improvements coming to Marvel’s Avengers for PlayStation 5 on March 18, including a free upgrade for current owners to bring a redefined experience! pic.twitter.com/FN2zz2hqQ1

