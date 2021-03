Encuentran genial referencia a The Last of Us Part II en Uncharted 4

Aunque es normal encontrar easter eggs a previos juegos en nuevos lanzamientos, ocasionalmente los desarrolladores esconden un par de referencias sobre sus futuros proyectos en ciertos estrenos. Este es el caso de Naughty Dog, quien en Uncharted 4 ocultaron una gran relación con The Last of Us Part II, cuatro años antes del lanzamiento de este último título.

Recientemente un usuario de Reddit, conocido como kheinrichs547, compartió una imagen de Uncharted 4, en donde se puede ver una botella de pastillas de Weston’s Pharmacy, la misma que aparece en The Last of Us Part II. Recordemos que podemos visitar esta locación al final del juego de 2020, aunque ya se hacía referencia a esta compañía en The Last of Us y el DLC de Left Behind.

Esta no es la primera relación entre estos dos juegos. Considerado que The Last of Us y Uncharted fueron creados por el mismo estudio, y Neil Druckmann fue el director de las entregas más recientes de estas series, no es una sorpresa que ambos productos tengan un par de relaciones.

Pese a que han pasado cinco años desde el lanzamiento de Uncharted 4, la gente sigue encontrando secretos en este juego, así que es probable que en un futuro sigamos escuchando más sobre este título, algo que seguramente también sucederá con The Last of Us Part II.

Vía: Reddit