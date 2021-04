En solo cinco meses el PS5 se convirtió en la consola más vendida en la historia de EE.UU.

Como ya es una costumbre cada mes, el NPD Group ha compartido algunos datos muy interesantes sobre la industria de los videojuegos en Estados Unidos. En esta ocasión, este grupo reveló que el Nintendo Switch fue la consola más vendida de este país en marzo de 2021.

Para sorpresa de nadie, la consola híbrida de Nintendo se volvió a posicionar como la pieza de hardware más vendida de Estados Unidos en lo que se refiere a las unidades y dólares. Recordemos que el PS5 y Xbox Series X se siguen enfrentando a problemas de escasez en este país, por lo que estos resultados no deberían ser una gran sorpresa.

Respecto al primer cuarto del año, el cual terminó el mes pasado, el Nintendo Switch se posicionó como la consola más vendida en unidades de hardware, mientras que el PS5 fue la más vendida cuando hablamos de ingresos recaudados. Recordemos que el Switch tiene un precio de $299 dólares, mientras que el PS5 cuesta $499 dólares.

Junto a esto, se ha revelado que con solo cinco meses en el mercado, el PlayStation 5 ya es la consola que más rápido se ha vendido en la historia de Estados Unidos, tanto en unidades como en dólares.

US NPD HW – PlayStation 5 is the fastest selling console in U.S. history in both unit and dollar sales (lifetime sales with five months on the market).

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021