Monster Hunter Rise fue el segundo juego más vendido de EE.UU. en marzo de 2021

Pese a que no tuvimos muchos lanzamientos nuevos en marzo, el mes pasado nos entregó juegos como Monster Hunter Rise. De esta forma, un nuevo reporte parte del NPD Group ha revelado que el estreno más reciente de Capcom se posicionó en el segundo título más popular de marzo de 2021, solo por detrás de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Así es, después de ocupar el segundo puesto en febrero de 2021, Call of Duty: Black Ops Cold War ha regresado al primer lugar de lo más vendido en Estados Unidos. Por otro lado, Monster Hunter Rise y Outriders ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.

US NPD SW – Monster Hunter: Rise debuted as March's 2nd best-seller, while also ranking 1st on Switch. With just one month on the market, lifetime dollar sales of Monster Hunter: Rise rank 2nd amongst all Monster Hunter franchise releases, trailing only Monster Hunter: World.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021