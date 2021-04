Square Enix niega reporte sobre estar a la venta

Durante las últimas horas, un reporte por parte de Bloomberg Japón aseguraba que Square Enix estaba en el proceso de ser adquirida por una compañía externa. En este periodo, muchos aseguraban que empresas como Xbox o Sony eran los candidatos predilectos para ser los próximos dueños de franquicias como Final Fantasy, Dragon Quest y más. Sin embargo, la misma Square Enix ha negado esta información.

Por parte de un comunicado publicado el día de hoy, Square Enix ha aclarado esta situación, negando por completo el reporte de Bloomberg. Esto fue lo que se comentó:

“Bloomberg ha informado hoy que hay interés de varios compradores por adquirir Square Enix. Sin embargo, este informe no se basa en ningún anuncio de Square Enix Holdings Co., Ltd No consideramos vender la empresa o cualquier parte de su negocio, ni hemos recibido ninguna oferta de un tercero para adquirir la empresa o cualquier parte de su negocio”.

El reporte menciona que potenciales compradores han estado interesados en Square Enix durante los últimos seis meses, aunque no se aclaraba si estas compañías estaban en busca de toda la empresa, o solo parte de ella. Como resultado de este informe, las acciones de los responsables de Final Fantasy aumentaron en un 13.80% en la bolsa de valores japonesa.

Aunque es cierto que juegos como Marvel’s Avengers y Balan Wonderworld no fueron el éxito que la compañía esperaba, causando pérdidas, esto no amerita una compra externa. Con juegos como Final Fantasy XVI y Life is Strange: True Colors, así como otros proyectos en desarrollo, la empresa se encuentra en una buena posición.

Vía: Kotaku