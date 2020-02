Eli Roth podría dirigir la película de Borderlands

Eli Roth, el aclamado director de películas de terror como Hostel, aparentemente dirigirá la futura película de Borderlands que está siendo trabajada en Lionsgate. La noticia fue compartida por el propio CEO de Gearbox, Randy Pitchford, en un tweet que ahora ya ha sido eliminado, pero no sin antes haber sido capturado por los usuarios de internet.

FYI Randy Pitchford tweeted and then deleted a tweet about Eli Roth directing the Borderlands movie pic.twitter.com/YJISk7fjnJ

— Eddie Makuch (@EddieMakuch) February 20, 2020