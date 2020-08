El remake de Demon’s Souls ha sido clasificado en Corea del Sur

Una de las mayores sorpresas del evento de PlayStation 5 de junio, fue el remake de Demon’s Souls. Aunque por mucho tiempo se rumoreó que este trabajo ya estaba en producción, fue una noticia que alegró a todos los fans de la serie Souls. Ahora, a pesar de que se desconoce cuándo estará disponible este título, el juego ya cuenta con una clasificación en Corea del Sur, lo cual podría indicar que su lanzamiento podría estar más cerca de lo pensado.

Durante la semana pasada, el organismo dedicado a la clasificación de juegos en Corea del Sur le otorgó una clasificación a Demon’s Souls. Es importante mencionar que solo juegos del PS5 como Godfall y Spider-Man: Miles Morales, los cuales llegarán a la consola a finales de año, cuentan con una clasificación, lo cual señala a Demon’s Souls como un posible juego de lanzamiento, o que al menos estaría disponible a finales de 2020 o inicios de 2021.

El remake de Demon’s Souls es desarrollado por Bluepoint Games, estudio que se ha especializado en remakes, remasterizaciones y ports, con su último trabajo siendo Shadow of the Colossus para PS4. Con la clásica obra de From Software planean mejorar el apartado visual implementado ray-tracing.

En temas relacionados, aquí puedes checar el primer comercial oficial del PlayStation 5. De igual forma, Deathloop ha sido retrasado hasta el 2021, y ya no estará disponible para el lanzamiento del PS5.

Vía: Gematsu