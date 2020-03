“El PS5 será una de las consolas más revolucionarias”, dev de The Order: 1886

Durante esta semana, Sony reveló varios aspectos técnicos del PlayStation 5. Aunque la presentación de Mark Cerny, arquitecto del PS5, no logró conectar con el público en general, los desarrolladores de videojuegos están bastante emocionados por las características que ofrece el nuevo hardware. Una de estas personas es Andrea Pessino, director de tecnología de Ready at Dawn, estudio responsable de The Order: 1886.

Por medio de Twitter, Pessino calificó al PlayStation 5 como una de las consolas más revolucionarias e inspiradoras de la historia. Además, cree que en un tiempo los jugadores apreciarán todo lo que ofrece.

Dollar bet: within a year from its launch gamers will fully appreciate that the PlayStation 5 is one of the most revolutionary, inspired home consoles ever designed, and will feel silly for having spent energy arguing about "teraflops" and other similarly misunderstood specs. ?

— Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020