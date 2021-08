El Profesor X aparecería en Dr. Strange 2

Con la propiedad de los X-Men una vez más en las manos de Marvel, muchos se preguntan cuándo es que los mutantes harán su acto de presencia en el MCU. Si bien aún no hay información oficial, un nuevo rumor señala que el Profesor Xavier aparecerá en Dr. Strange and the Multiverse of Madness.

De acuerdo con Daniel RPK y ViewerAnon, insiders de la industria cinematográfica, en esta cinta veremos una versión del grupo conocido como The Illuminati, en donde personajes como Professor X, Captain Carter, Balder the Brave, Monica Rambeau y Mordo tendrían una presencia live action.

En el pasado, Patrick Stewart, quien interpretó al Profesor X en varias películas de los X-Men, mencionó haber estado en conversaciones con Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, sobre la posibilidad de reinterpretar su papel. Por el momento no hay algún tipo de información oficial sobre los mutantes en el MCU, pero parece que solo es cuestión de tiempo antes de que esto se lleve a cabo.

Recordemos que LOKI y Spider-Man: No Way Home ya están tocando los temas del multiverso, y esto es algo que se explorará a detalle en Dr. Strange and the Multiverse of Madness, película que se estrenará hasta el 23 de mayo de 2022. En temas relacionados, así reaccionó Tom Holland al nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home. De igual forma, Anthony Mackie sí protagonizará Captain America 4.

Vía: Comicbook