Anthony Mackie regresará en Captain America 4

Cuando la serie de The Falcon and the Winter Soldier llegó a su fin, casi inmediatamente, Marvel confirmó que una cuarta película de Captain America ya estaba en desarrollo. Si bien en su momento solo se reveló al equipo que estaba detrás del guion de este proyecto, muchos creían que Anthony Mackie, quien ahora interpreta al personaje titular, iba a estar involucrado. Ahora, un nuevo reporte confirma que este actor sí tomará el escudo una vez más para la siguiente aventura en la pantalla grande.

De acuerdo con Deadline, Anthony Mackie ha firmado el contrato que garantiza su participación en Captain America 4. Actualmente se desconoce si Sebastian Stan, a cargo de Bucky Barnes, y a quien recientemente vimos en la misma serie de Disney+, retomará su papel para esta cinta.

Respecto al equipo detrás de cámaras, por el momento solo se menciona que Malcolm Spellman, creador y escritor de The Falcon and the Winter Soldier, está a cargo del guion de la cinta. Por el momento no hay un director para el proyecto. De igual forma, aunque reportes señalan que Chris Evans regresará al MCU de alguna forma, el medio menciona que no veremos a Steve Rogers en Captain America 4.

Considerando que la cuarta fase del MCU ya tiene su futuro planeado, es muy probable que tengan que pasar un par de años antes de ver Captain America 4 en los cines, y es probable que forme parte de la quinta fase de este universo cinematográfico.

Vía: Deadline