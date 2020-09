El precio y fecha de lanzamiento del XSX se iba a revelar la siguiente semana

Después de meses de rumores que se sintieron eternos, el Xbox Series X por fin compartió su precio y fecha de lanzamiento. Sin embargo, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha confirmado que originalmente esta información estaba planeada para ser revelado en una fecha posterior.

En su cuenta de Twitter, Spencer emitió un mensaje en donde celebra todo el esfuerzo del equipo de Xbox. De igual forma, mencionó que las revelaciones del Xbox Series X y Series S estaban planeadas originalmente para llevarse a cabo la próxima semana.

Esto fue lo que comentó Phil Spencer:

I know it's been a wait for price, date, pre-order date. Thanks to the community for their support and encouragement 🙂 Great to see the reactions, really proud of how the team handled the unscripted announce (was supposed to be next week but oh well…). Can't wait for launch. https://t.co/CxXWDVmmNw

— Phil Spencer (@XboxP3) September 9, 2020