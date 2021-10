Hace unos días finalmente se confirmó el port de God of War para PC, sin embargo, no será Sony Santa Monica Studio quien lo desarrolle. En su lugar, será el estudio canadiense Jetpack Interactive el responsable por atraer este aclamado título a PC, pero tranquilo, que el proyecto estará supervisado por el creador de la saga.

Aunque Jetpack Interactive no es un nombre muy sonado dentro de la industria, sí han trabajado en varias importantes franquicias, como Dark Souls y Plants vs Zombies, por lo que ciertamente tienen las credenciales para manejar un proyecto como este.

El gigante japonés está trabajando en traer su portafolio de éxitos a una mayor audiencia, por lo que God of War no será el último port de PlayStation en llegar a PC. No sabemos exactamente qué otros juegos vayan a llevar a otras plataformas, pero The Last of Us y Ghost of Tsushima han estado sonando últimamente.

Nota del editor: No te preocupes, que difícilmente este tipo de ports se desarrollan de forma interna. También fue el caso con el port de Horizon Zero Dawn, que si bien tuvo unos cuantos problemas iniciales, la experiencia en general fue bastante sólida en PC.

Via: VGC