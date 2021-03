El nuevo Capitán América será abiertamente gay y defensor de la comunidad LGBTQ+

Como parte de sus esfuerzos por darle mayor diversidad a sus personajes, Marvel estará publicando una nueva serie de cómics limitados a partir de junio de este año llamados The United States of Captain America. Esta nueva saga introducirá a sus lectores al primer personaje abiertamente gay en tomar el papel del nuevo Capitán América.

Escrito por Christopher Cantwell e ilustrado por Dale Eaglesham, The United States of Captain America se enfoca en cuatro héroes que en algún punto de su historia asumieron el papel de Capitán América: Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker. Estos cuatro héroes se embarcarán en un viaje por toda la nación para encontrar el escudo perdido de Rogers.

Durante su viaje se encontrarán con Aaron Fischer, un ciudadano promedio que se autodenomina a sí mismo como The Captain America of the Railways. Este personaje portará el famoso Escudo de Vibranium de Rogers, con el cual ayudará a las personas de su comunidad local. Aaron Trujillo, creador del personaje, dijo lo siguiente sobre él:

“Aaron está inspirado por los héroes de nuestra comunidad queer: activistas, líderes y ciudadanos promedio que día con día luchan por una mejor vida. Él representa a los oprimidos, y olvidados. Espero que su historia les agrade a los lectores, y ayude a inspirar a la siguiente generación de héroes.”

La primera edición de The United States of Captain America se estrenará en formato físico y digital el próximo 2 de junio.

