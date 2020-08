El nuevo Call of Duty ya está siendo revelado en Warzone

Hace una semana varios jugadores de Call of Duty Warzone reportaron haber recibido breves mensajes durante el juego que parecen ser un adelanto para la nueva entrega anual de la franquicia. Sin embargo, las cosas no se detuvieron ahí, y apenas el fin de semana se descubrieron más pistas y sí, todo indica que la Guerra Fría será el tema principal de este próximo título.

Aunque inicialmente los adelantos se limitaban únicamente a los mensajes previamente mencionados, ahora los jugadores de Warzone han encontrado nuevas pistas dentro del juego. Como lo siguiente, por ejemplo:

“Aquí un vistazo a la nueva cabaña.”

Here’s a look inside the new Shack. (Via @PrestigeIsKey) pic.twitter.com/LLTQTIWg2H — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 16, 2020

Pero eso no es todo, pues también hay varias puertas secretas dentro de los búnkeres de Warzone que esconden más detalles. Por ahora, todas las puertas previamente mencionadas no han sido abiertas, pues éstas requieren un código para entrar, pero conociendo a la comunidad de Call of Duty, solo es cuestión de tiempo para que tengamos toda la información.

Recordemos que recientemente Actisivion dijo que el nuevo Call of Duty de este año sería revelado de una manera totalmente diferente a lo que han hecho con entregas anteriores, y qué mejor manera para hacerlo que dentro del battle royale de la franquicia.

Fuente: Charlie Intel