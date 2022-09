El nombre del nuevo Zelda podría ser la razón por la que no hubo direct en UK

La semana pasada corrió un rumor que Nintendo habría cancelado su Nintendo Direct debido a la reciente muerte de la reina Isabel II, esto se debe a que el país debería haber pasado por el duelo necesario. Por su parte, se mencionaba también que era porque la empresa no quería que las noticias del fallecimiento le quitasen visibilidad mediante las redes.

Después de la emisión de Direct de hoy, la gente empezó a pensar que hay otra razón por la que Nintendo puede haber considerado retrasar la presentación y sobre todo lo que la llevó a retirar la emisión de UK. Esto tiene que ver con el nombre de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Incluso se habrían pensado dar a conocer el mismo en estos momentos.

Cuando se piensa sobre ese nombre por un minuto, se nota cómo Nintendo sería más sensible sobre la revelación de ese nombre en el Reino Unido. No hay duda de que muchos han derramado una lágrima por el fallecimiento de la reina, lo que hace que el nombre de Zelda suena demasiado real. Dado que en estos momentos un reino está llorando.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llega el 15 de mayo de 2023 a Nintendo Switch.

Vía: gonintendo