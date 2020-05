El Nintendo Switch ya superó las 55 millones de unidades vendidas a nivel mundial

A pesar de los problemas en la industria de los videojuegos causados por el COVID-19, Nintendo vuelve a demostrar que el Switch en uno de los productos más populares de los últimos años. Durante la reciente junto de inversionistas por el cierre del último trimestre del año fiscal 2020, la compañía japonesa reveló que ya se han vendido más de 55 millones de Nintendo Switch a nivel mundial.

De los 55.77 millones de unidades, 49.58 millones corresponden al modelo estándar del sistema, mientras que los otros 6.19 millones son Nintendo Switch Lite. La última vez que vimos un registro de ventas de este tipo fue a finales de diciembre 2019, en donde más de 52 millones de consolas se habían vendido. De esta forma, entre enero y marzo 2020 se sumaron 3.29 millones más, y Nintendo logró cumplir su cometido de vender 19.5 millones de unidades en el año fiscal de 2020. En total 21.03 consolas se vendieron entre el 1 de abril 2019 y el 31 de marzo de este año.

Ahora, para el siguiente año fiscal, el cual termina el próximo 31 de marzo 2021, Nintendo espera vender 19 millones de unidades más, en total alcanzado las 74.77 millones de consolas. En comparación, el NES logró vender 61.91 millones de unidades en total, mientras que el 3DS se encuentra en 75.77 millones.

Por otro lado, el software del Switch llegó a las 356.24 millones de unidades, número que sólo irá en aumento conforme más gente siga comprando Animal Crossing: New Horizons, y los próximos lanzamiento de Nintendo a lo largo de este año estén disponibles, aunque será mejor que no esperen ver la secuela de Breath of the Wild hasta 2021.

