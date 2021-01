El libro de Ask Iwata ya tiene fecha de lanzamiento en Occidente

No cabe duda alguna que Satoru Iwata fue una de las figuras más influencias en la industria de los videojuegos, y no solo para Nintendo. Poco tiempo después de su muerte se publicó un libro conocido como Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo’s Legendary CEO, el cual incluye una serie de entrevistas y artículos del directivo. Ahora, esta publicación ya tiene fecha de lanzamiento en Occidente.

VIZ Media, editorial que anteriormente se encargó de publicar mangas y cómics de Japón aquí en Occidente, será el responsable de publicar el libro de Ask Iwata. Específicamente, será el próximo 13 de abril cuando podremos conseguir este libro en nuestro territorio por $23 dólares, aunque por el momento solo se ha confirmado una versión con texto en inglés.

Este libro debutó originalmente en Japón en 2019, y no fue hasta 2020 cuando VIZ Media prometió traer el libro a Occidente. Si estás interesado en adquirir el libro puedes hacerlo a través de Amazon y justo aquí abajo te dejamos una liga directa para el producto.

Via: Siliconera