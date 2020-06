El Final Fantasy XIV North American Fan Festival ha sido cancelado

Debido al COVID-19, eventos como E3, la presentación física de Gamescom y muchas presentaciones más han sido canceladas a lo largo del 2020. El día de hoy, Square Enix reveló que la celebración de Final Fantasy XIV North American Fan Festival no se llevará a cabo este año.

En una carta para los fans, Naoki Yoshida, director de FFXIV, explicó que debido a los continuos problemas presentados por el COVID-19, Final Fantasy XIV North American Fan Festival, originalmente programado para noviembre en San Diego, ha sido cancelado. En este momento, todavía hay planes para celebrar los eventos del Fan Festival que llegarán a Japón en diciembre y a Europa en febrero de 2021, aunque esto puede cambiar según la situación respecto a la pandemia.

De acuerdo con Yoshida, aunque el equipo había “avanzado con varios arreglos para adaptarse a la pandemia en desarrollo”, en última instancia, sintieron que tratar de producir el Final Fantasy XIV North American Fan Festival no “garantizaría la salud y la seguridad de los asistentes, artistas o miembros del personal de la compañía que estarían presentes en el evento”.

After much deliberation, we have made the difficult decision to cancel the North American Fan Festival.

In a new Letter from the Producer, Naoki Yoshida shares details on the decision, the other Fan Festivals, and provides updates on #FFXIV Patch 5.3. https://t.co/42m56Wh43o pic.twitter.com/CMgNKSZTPV

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) June 5, 2020