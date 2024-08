El desarrollo de Marathon no avanza bien

Bungie se encuentra en una posición complicada en estos momentos. Después de despedir a más de 200 empleados, parece que la situación dentro del estudio es todo menos positiva. Lamentablemente, este sentimiento se está reflejando en el siguiente gran proyecto del equipo, Marathon, el cual está teniendo problemas.

De acuerdo con Jason Schreier, periodista de Bloomberg, el equipo de desarrollo de Marathon no tiene mucha confianza en su proyecto, y es probable que no logren cumplir con su fecha prevista de 2025. Esto fue lo que comentó el periodista al respecto:

“Hay una razón por la que se planeó para este año y se pospuso un año entero, y la gente con la que he hablado es un poco pesimista sobre la posibilidad de que se cumpla la fecha límite actual. Pero ya veremos. No sé exactamente cuándo será, en algún momento de 2025, no estoy seguro.

Sí, he oído que el sentimiento al respecto no es muy bueno, al menos hace unos meses”.