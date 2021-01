El demo de Paper Zelda, un RPG que combina dos icónicas series de Nintendo, ha llegado

La comunidad de desarrolladores independientes han mantenido con vida varios géneros e ideas por años. Ahora, se ha revelado que un juego que combina los mundos clásicos de The Legend of Zelda y Paper Mario ya está en desarrollo, y lo mejor de todo es que ya puedes probar un demo de este título.

The Retro Room ha compartido el demo de Paper Zelda, un juego que combina elementos de A Link to the Past con el gameplay clásico por turnos de las primeras entregas de Paper Mario. Todos los interesados pueden acceder a esta pequeña prueba en este link.

Este demo lo puedes disfrutar en Windows, Mac y Linux. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible la versión final de Paper Zelda, pero considerando que este es un desarrollo independiente en donde el creador solo ha recibido donaciones, es probable que tarde mucho en salir esta experiencia. De igual forma, existe el riesgo de que Nintendo intervenga de cierta forma y cancele este título.

Vía: The Retro Room