El COVID-19 ya es canon en el mundo de Pokémon

Si algo ha quedado claro durante los últimos 25 años, es que el mundo de Pokémon y el nuestro son totalmente diferentes. Sin embargo, el más reciente episodio de este anime ha establecido una clara referencia a nuestra realidad, y es que el COVID-19 ya es canon en el universo de Pokémon.

Por medio del más reciente episodio del anime en Japón, se ha descubierto que en un periódico se encuentra un mensaje de apoyo a las fans de Pokémon durante esta complicada época. Aunque este comunicado está en un idioma completamente inventado, los fans de la serie han logrado descifrar el dialecto, en donde se menciona:

I hate to be the bearer of bad news but apparently the coronavirus exists in the Pokémon world now. From last week's episode:https://t.co/9UfGhkTYhj pic.twitter.com/BRDNv2PoWN

— Dogasu (@DogasusBackpack) June 16, 2021