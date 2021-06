James Gunn revela la duración de The Suicide Squad

Este año finalmente se estrena The Suicide Squad a cargo de James Gunn, y aunque ya tuvimos varios teasers que nos dan una buena idea sobre lo que podemos esperar del largometraje, todavía quedaban unos cuantos detalles pendientes por aclarar. Entre ellos la duración de la película, que el día de hoy ya ha sido revelada por su propio director.

Respondiendo a un fan en Twitter, Gunn confirmó que The Suicide Squad tendrá una duración de 2 horas con 12 minutos, un poco más larga de lo que creíamos.

2 hours and 12 minutes. #TheSuicideSquad That was a very inaccurate dream. https://t.co/vsW5NfW1rx

— James Gunn (@JamesGunn) June 16, 2021